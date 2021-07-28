"GAÜ Tiyatro Günleri" 3 Ağustos'ta başlıyor

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, “2021 Tiyatro Günleri” kapsamında, 3-9 Ağustos tarihleri arasında GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde beş farklı prömiyer yapacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 03 Ağustos - 09 Ağustos tarihleri arasında, GAÜ Spectrum sahnesinde gerçekleştirilecek “2021 Tiyatro Günleri”nin programı şu şekilde:

3 Ağustos 2021,Salı, Saat: 20.30 - Ölüm Öpücüğü (Polisiye Gerilim - Tek Perde – 2 Saat)

5 Ağustos 2021, Perşembe, Saat: 20.30- Mükemmel Partner (Komedi-Tek Perde-105 Dakika)

7 Ağustos 2021, Cumartesi, Saat: 20.30 – Uçlar (Psikolojik Gerilim-Tek Perde- 100 Dakika)

9 Ağustos 2021, Pazartesi, Saat: 20.30 - Sophie ve Ben (Tarihi Dram-Tek Perde-60 Dakika)