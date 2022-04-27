GAÜ ile turizmde işbirliği

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında turizm alanına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol, Başbakan Yardımcılığı toplantı salonunda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından imzalandı.

“Eğitim, araştırma, ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi” amacıyla imzalanan protokol, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.