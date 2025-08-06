Gana'daki askeri helikopter kazasında 2 bakan hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri helikopterin Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğünü ifade etti.

Debrah, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın ulusal bir trajedi olduğunu belirten Debrah, bir sonraki duyuruya kadar tüm bayrakların yarıya indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirilmişti.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcu bulunduğu kaydedilmişti.

Helikopterin tipine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.