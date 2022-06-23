Tatar: “Türk tarafının önerilerini önümüzdeki günlerde Anastasiadis’e ileteceğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki görüşme sona erdi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Tatar, yangının akşam saatlerine kadar tamamen söndürülmesi için gayretlerin devam ettiğini belirterek, 2 gündür sürekli olarak kriz masasına başkanlık ettiğini, bu süreci yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sabah saatlerinde kriz masasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon bağlantısı yaptıklarını ve Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini paylaşmak istediğini ifade eden Tatar, “Umarım önümüzdeki dönemde bütün sıkıntılar, yazın getireceği ekonomik açılımlar, turizmdeki gelişmelerle, her türlü farklı sektördeki açılımlarla ekonominin ve genel anlamda sıkıntıların geride kalması en büyük dileğimizdir” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in kendisine gönderdiği mektuba verdiği yanıtını aktaran Tatar, “Kendisine gönderdiğim mektupta, sözde GYÖ’ler bağlamında Maraş’ın iadesi, bizim kendi limanlarımızın BM ve AB denetiminde direkt uçuşlara açılmasını reddettiğimizi, bunların söz konusu olmayacağını, Kıbrıs’ta artık sürecin değiştiğini, iki devletli siyasetin var olduğunu ilettim” dedi.

Tatar, Türk tarafının somut önerilerini önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Rum lidere ileteceğini belirtti.

“Kıbrıs’ta yeni siyaset” sürecinde, Maraş açılımını gerçekleştirdiklerini, bu açılımın ‘fevkalade’ önemli olduğunu söyleyen Tatar, “Kapalı hali insanlara hiçbir şekilde hizmet etmiyordu” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde “Maraş’ın altyapısının güçlendirileceğini ve daha fazla ziyaretçiye, ‘değerlendirmek isteyenlere’ hizmet veren bir bölge haline geleceğini” söyledi.

Fuat Oktay’dan GYÖ yorumu: “Zulüm arttırıcı planlar”

Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yangın hepimizin yüreklerini yaktı, aynen Türkiye’de Marmaris’teki yangının ciğerlerimizi yaktığı gibi” diyerek, Kıbrıslı Türklere geçmiş olsun dileklerini sundu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş olsun mesajını iletti.

Tatar ile yangının yanı sıra “KKTC’nin kalkınması, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına” ilişkin son durumu değerlendirdiklerini ifade eden Oktay, “KKTC’nin istikrar içinde gelişerek tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem verdiklerini her fırsatta ifade ettiklerini” söyledi.

Oktay, uluslar arası toplum nezdinde verilen eşit statü mücadelesi ve Doğu Akdeniz’deki Kıbrıslı Türklerin hakkının korunması ve ekonomik olarak “KKTC”nin kendi ayakları üzerinde durması yönünde atılan adımların tümünün bir bütün olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkının Tatar’ı Cumhurbaşkanı olarak seçerek iki devletli çözüm önerisini açıkça ortaya koyduğunu” söyleyen Oktay, “Çözümün önünü açacak tek yol, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğinin ve devletin egemen eşitliğinin tescil edilmesidir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta bir çözüm işçin “samimi girişimlerinin”, Kıbrıs Rum tarafının “maksimalist” talepleriyle baltalandığını öne süren Oktay, şöyle devam etti:

“Rum kesimi tarafından GYÖ diye sunulan tek taraflı nakaratlar, zulüm arttırıcı planlardan öteye geçmemektedir. Bizde güzel bir deyim var; çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalışmak. Bizim toprağımızla, KKTC toprağıyla, siz onu verin biz sizin havalimanınızı açalım. Güler misiniz ağlar mısınız? bu açıkgözlüğe ve fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz, edemeyiz.”