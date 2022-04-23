Fuar Alanı kaderine terk!

Lefkoşa’da şehir merkezinin göbeğinde, yemyeşil, pırıl pırıl olması gereken bomboş bir alan, Lefkoşa Fuar Alanı, kimi yerleri ya demir atıklarıyla dolu ya gecekondu görünümündeki yapılarla…

Günümüzde bir bölümü Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 test merkezi olarak kullanılan Lefkoşa Fuar Alanı’nın arka bölümünde olan harabe yapılar bölgede çevre kirliliğine neden olurken, alkol alan bazı kişilerin de taşkınlıklarına ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin adeta kaderine terk edildiği dikkat çekerken, yapılan ot temizliğine karşın hurda parçaları ve demir yığınlarının alanın birçok noktasında atıl vaziyette durduğu da gözlemlendi.

Bölgede düzenlenen fakat pandemiden dolayı üç yıldır yapılamayan fuar günlerinden kalma yapıların da bölgede hala kurulu olduğu görüldü.

Bayram günlerine özel kurulan fakat Pandemiden dolayı son birkaç yıldır yapılamayan bayram yeri şenliklerinin de bu yıl yine Fuar Alanı içerisinde farklı bir noktaya kurulduğu da gözlemlendi. Bu yıl kurulacak olan bayram yeri şenliklerinde, çocuk eğlenceleri ile gıda bölümünün de ayrı yerlerde olacağı dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.