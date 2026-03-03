Fransa, Kıbrıs’a füze savar, drone savar ve savaş gemisi gönderiyor

Kıbrıs Haber Ajansı (KİPE) Fransa’nın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne füzesavar, anti-drone sistemi ve savaş gemisi göndereceğini duyurdu.

“Sigmalive” ve diğer internet siteleri, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilerin, Fransa’nın Kıbrıs'a savunmasına destek olmak amacıyla füzesavar ve drone savar sistemleri ile bir savaş fırkateyni göndereceği yönünde olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la iki kez telefonda görüştüğü ve Fransa’dan destek talebinde bulunduğu belirtilirken, Fransa’nın bu talebe olumlu yanıt verdiğine dair dün Hristodulidis’in bilgilendirildiği ifade edildi.

Habere göre Macron, Kıbrıs’a füze ve anti drone sistemleri ile bir fırateyn gönderecekleri yönünde bu sabah Hristodulidis’e bilgi verdi.

Macron ayrıca, yakın zamanda ikinci bir fırkateyn daha gönderileceğini vurguladı.

Almanya’dan da olumlu yanıt

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le de telefonda görüştüğünü ve fırkateyn göndemesini istediği, Merz’in de bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Fırkateyn gönderimi için Alman hükümetinin kararının beklenmekte olduğu da vurgulandı.