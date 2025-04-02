Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. AKSA'nın sahibi Cemil Kazancı, Türkiye'deki iş insanları arasında listenin ikinci sırasında yer aldı.

2025 listesinde 3 bin 28 milyarder bulunuyor. Listede 902 ABD’li, 516 Çinli (Hong Kong dahil), 205 Hindistanlı var. Türkiye’dense 31 kişi.

Listeye bu yıl 288 yeni katılan var. Forbes’ın sitesinde 2025 listesi için “Sadece sayıları artmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha zenginler” dendi.

Tesla, Space X ve X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, son iki yıldır dünyanın ikinci en zengin insanıydı. Musk, 2025’te birinci sıraya yerleşti. Forbes’a göre Musk’ın serveti 342 milyar dolar. İkinci sıradaysa 216 milyar dolar servetle Mark Zuckerberg yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 5,1 milyar dolar servetle dünyanın en zengin 700’üncü ismi.

Forbes‘in aktardığına göre dünyanın en zengin 10 insanı şöyle:

Elon Musk (ABD): 342 milyar dolar

Mark Zuckerberg (ABD): 216 milyar dolar

Jeff Bezos (ABD): 215 milyar dolar

Bernard Arnault & family (Fransa): 178 milyar dolar

Warren Buffett (ABD): 154 milyar dolar

Larry Page (ABD): 144 milyar dolar

Sergey Brin (ABD): 138 milyar dolar

Amancio Ortega (İspanya): 124 milyar dolar

Steve Balmer (ABD): 118 milyar dolar

Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in

Türkiye’de zirvede yine Murat Ülker var. Forbes 2024’te Ülker’in servetini 5,1 milyar dolar açıklamıştı. Ülker’in serveti 2025 listesinde 5,5 milyar dolar.

Forbes’a göre Türkiye’den listeye girenler ve servetleri şöyle: