Flütte Virginie Bove ve piyanoda Nicolas Collinet romantik eserleri seslendirdi

Murat OBENLER

Lefkoşa Surlariçi’nin başta farklı kültürlerin temsilcilerinin konserleri olmak üzere önemli uluslararası kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Naci Talat Vakfı’nda 4 Mart Salı gecesi de flütte Virginie Bove ve piyanoda Nicolas Collinet Resitali gerçekleşti.

İstıtut Français Chypre(Kıbrıs Fransız Enstitüsü) tarafından desteklenen resitalde Fransız ikili C.Gounod, F.Poulenc, C.Debussy, A.Piazzolla, Ch.M.Widor, V.Monti,M.Dvorak,J.Williams, E.Dohnanyi ve F.Liszt’in çeşitli eserlerini başarıyla icra ederken adanın her iki tarafından katılan sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Caz ve tango tınılarının da klasik müzikle keyifle harmanlandığı romantik eserlerin ağırlıklı olduğu bir program sunan ikili sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.