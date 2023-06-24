Fiyat aynı, TL farklı!

Ayşe GÜLER

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı rekora koştu.

Türk Lirası eridikçe erirken, yurttaşlar 24 saatte daha da ‘fakirleşti’.

Fiyatları döviz üzerinden belirlenen ev, araba, cep telefonu gibi ürünlerin ücretleri faiz kararı öncesi ve sonrası da ikiye ayrıldı, farklar cep yaktı.

1 günde 332 bin TL fark

Lefkoşa’da müstakil bir ev satın almak için 22 Haziran sabahı tüm işlemleri tamamlayan bir vatandaş, 200 bin Sterlin için 6 milyon 6 bin TL ödedi.

Aynı evi, 1 gün sonra yani faiz kararının ardından 23 Haziran’da satın alacak bir kişinin ödeyeceği miktarın TL karşılığı 6 milyon 338 bin TL’ye yükseldi. 1 günde 332 bin TL’lik fiyat farkı cep yaktı.

Apartman dairesi: 1 milyon 801 bin 800 TL’den 1 milyon 901 bin 400 TL’ye…

Örneğin; Lefkoşa’da 2+1 apartman dairesi almak isteyen yurttaşın ödeyeceği 60 bin Sterlin de ciddi fark oluştu. 22 Haziran sabahı 1 milyon 801 bin 800 TL iken, bu rakam 1 gün sonra 1 milyon 901 bin 400 TL’ye çıktı.

24 saatin Türk Lirası olarak kaybı 99 bin 600 TL olarak kayıt altına alındı.

Araba fiyatları…

Dövizin değer kazanması nedeniyle, araç satın almak isteyen bir vatandaşın ödediği fiyatı da 24 saatte değiştirdi.

Orta kalitede bir Japon aracı için 15 bin Sterlin bütçe ayıran bir yurttaşın cebinden 22 Haziran sabahında 450 bin 450 TL çıkarken, bu rakam bir gün sonra 24 bin 900 TL’lik artışla 475 bin 350 TL’ye fırladı.

Öte yandan ortalama 32 bin Sterlin değerinde lüks araç satın almak isteyen bir vatandaş ise önceki gün oto galeriye 960 bin 960 TL öderken , bu rakam dün sabah 1 milyon 3 bin 520 TL’ye yükseldi.

1 günde aynı araç için ödeme farkı 42 bin 560 TL oldu.

Cep telefonları

Teknoloji geliştikçe, olmazsa olmazlar arasında yer alan cep telefonu ücretlerinde de 1 günde hatırı sayılır fiyat farkları oluştu.

Örneğin 22 Haziran sabahı orta düzey bir cep telefonu için 160 Dolar yani 3 bin 768 TL ödenirken, bu rakam dün sabah 4 bin 52 TL oldu.

440 Dolar olarak hesaplanan orta düzey bir cep telefonu fiyatı ise 10 bin 362 TL’den 11 bin 145 TL’ye yükseldi. 1 gündeki fark 783 TL olarak hesaplandı.

Güney için araç sigortası da arttı

Kuzeyden güneye geçen araçlar için istenen araç sigortası fiyatları da TL’deki değer kaybından etkilendi.

22 Haziran’da 25 Euro için 644 TL ödeyen bir yurttaş, dün 679 TL ödemek zorunda kaldı.