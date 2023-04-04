Fischer: ABD, Kıbrıs sorununun çözme çabalarını desteklemeye hazır

ABD'nin Kıbrıs'taki yeni Büyükelçisi Julie Fischer, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu ile yaptığı röportajda, ABD'nin gelişmeleri sabırla takip ettiğini vurguladı.

Fisher, Washington'un Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodoulidis'in müzakerelere dönme taahhüdünü çok dikkatli dinlediğini de kaydetti.

Beyaz Saray'ın müzakerelerin Kıbrıs'ın ait olması ve Birleşmiş Milletler himayesinde yapılması gerektiğine hâlâ inandığını belirten Fischer, hedefin, siyasi eşitlik içeren iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çözümü bulmak olduğunu söyledi.

ABD’li Büyükelçi, silah ambargosunun kaldırılmasının, Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkilere daha fazla güven inşa etmek için Washington adına önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Kıbrıs'ın NATO'ya katılma olasılığına da değinen Fischer, böyle bir tartışmanın Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra yapılması gerektiğini vurguladı.