“Fırat Ataser bağımsız değil, Üstel’in belediye başkanı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin bağımsız olduğunu iddia eden Başkanı Fırat Ataser'in, yaklaşan UBP kurultayı için mevcut genel başkan Ünal Üstel lehine çalıştığını açıkladı.

Talat, yaptığı yazılı açıklamada, bağımsız bir aday olarak seçimlere giren Ataser'in, Üstel’in ziyaretlerine ilişkin detayları kamu maksatları için kullanılması gereken belediye hoparlörlerinden duyurmasının ve belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından duyurular yapmasının, bağımsızlık iddiasıyla çeliştiğini belirtti. Talat, “Ataser, kamu imkanlarını şahsi ikbali için kullanmaktan çekinmeyen bir tavır sergilemektedir” dedi.

Ataser'in, hükümetin başındaki Ünal Üstel'in bölgedeki gizli sözcüsü rolüne büründüğünü ifade eden Talat, özellikle Mare Monte mücadelesi sürecindeki eylemde CTP aleyhine provokatif konuşmalar yaparak süreci manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, Lapta-Alsancak Anayolu için yapılan eylemlerde de Başbakanın verdiği sözleri paylaşmakla yetindiğini belirtti. Talat, halkın hâlâ Fırat Ataser'in ağzından verilen Üstel hükümeti sözlerinin tutulmasını beklediğini vurguladı.

Talat, Ataser’in bu tür girişimlerinin demokratik ilkeler ve tarafsız kamu hizmeti anlayışı açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirterek, “Ataser bağımsız değil de herhangi bir siyasi partinin Belediye Başkanı olsaydı bile, kamu hizmeti için kullanılması gereken araçları partisinin duyuruları için kullanma hakkına sahip olmayacaktı” dedi.

Bu tür uygulamaların belediyenin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü ve kamu kaynaklarının siyasi çıkarlar için kullanılmasını gündeme getirdiğini ifade eden Talat, hükümetin başındaki isimlerin yerel yönetimlerle olan ilişkilerinde siyasi baskı ve yönlendirmeden uzak durması gerektiğini belirtti. Talat, “CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak, Belediye Başkanlarının tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevlerini yapmaları gerektiğini vurgularken, Fırat Ataser’e CTP’li Belediye Başkanlarının uygulamalarından referans almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Talat, Ataser’i halka karşı dürüst olmaya ve bağımsız bir başkan olmadığını itiraf etmeye çağırdı.