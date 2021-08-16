Firarilerden biri yakalandı
Gaziköy’de dün akşam bir polisin bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar, yakalandı, Gökhan TAKIMCILAR ise hala aranmakta
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Gaziköy’de dün akşam bir polisin bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar, yakalandı, Gökhan TAKIMCILAR ise hala aranmakta
Firari Zanlı İbrahim Ecevit TAKIMCILAR, Akdoğan'da saklandığı bir evde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Gökhan TAKIMCILAR'ın ise aranmasına devam ediliyor.
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