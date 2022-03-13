Firariler geri döndüler!

Gardiyan gözetiminde tutuklu oldukları Demirhan’daki bir öğrenci yurdundan sabah 00:45’te firar eden iki mahkum, yine kendileri yurda döndü, teslim oldu. Polis gelişmeyi şöyle duyurdu:

"YASAL TUTUKLULUKTAN FIRAR (GELİŞME) 13.03.2022 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Demirhan'da bulunan Mavi Kalem Öğrenci Yurdundan firar eden T.Ç.(E-25) ve D.G.(E-38), saat 13:30 'da firar ettikleri yurda geri dönerek teslim olmuşlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda gardiyan gözetiminde bulunan Turgay Çetin ve Duran Gül isimli mahkumlar sabahın ilk saatlerinde kaçmış, polisin aramalarına rağmen bulunamamıştı.

Çevredeki kameraların incelendiği, polis ve gardiyanlar tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenilmişti.

Bengihan: "Suçlu yeni cezaevini devreye koyamayan hükümettir"

Cezaevinde örgütlü Sendika KTAMS Başkanı Güven Bengihan, olayla ilgili YENİDÜZEN'e konuşmuş, "Bunun olmasını bekliyorduk, burada suçlu yeni cezaevini devreye koyamayan hükümettir" demişti.

Güvenlik zaafiyetine değinen Bengihan, "Yeni cezaevine zaman taşınacağımız belli değil, cezaevinin teknik donanım ve altyapısı sanki de 'iş ola' yapıldı.

Kaloriferleri çalıştıracak gaz yok, bütçeye konmadı, su motorları hala bozuk." demişti.

Duran Gül 11 yıl, Turgay Çetin ise 3 yıl ceza almıştı.

Polisin firarilerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

YASAL TUTUKLULUKTAN FIRAR

"13.03.2022 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Demirhan'da bulunan ve Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan Covid-19 pozitif olan mahkumların tutulduğu Mavi Kalem Öğrenci Yurdunda cezaevi görevlileri kontrolünde tutulan hükümlü tutuklu T.Ç.(E-25) ve D.G.(E-38) yasal tutukluluktan firar etmişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir."