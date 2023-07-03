Kaçtılar, araba çaldılar, yakalandılar

YENİDÜZEN

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar bugün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılıp, polis nezaretinde cezaevine götürüldükleri sırada firar etti.

Çaldıkları araçla kayıplara karışan firarı zanlıların izine Akdoğan’da rastlayan polis, gün boyu çevik kuvvet ve askeri araçlarla birlikte arama çalışması gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde, Akdoğan köyünde yaşanan kovalamacanın ardından Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar yakalanarak tutuklandı.

Gün boyu kovalamaca

Polis gözetimindeyken firar eden zanlılar, kaçmak için HV 870 plakalı yeşil renk Vito araç çaldı, söz konusu araç çalışır durumda Akdoğan’da terk edilmiş halde bulundu.

Bu süreçte polis, zanlıların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı, destek talebinde bulundu.

Gün boyu arama çalışmalarını sürdüren polis, terk edilmiş aracın bulunması üzerine araştırmasını Akdoğan’da yoğunlaştırdı.

Gün boyu gelen tüm ihbarları değerlendiren polis, asker ve çevik kuvvetten destek aldı. TSK’ya ait zırhlı araçlar köy meydanında firari zanlı arandı.

Akşam saatlerine doğru Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar tespit ederek tutukladı.

Firariler, suç makinesi

Firar eden 3 kişi, ‘suç makinesi’ çıktı.

Firar eden Gökhan ve İbrahim Takımcılar bir polis mensubunu bıçakla ağır yaralayarak, kaçmıştı.

15.08.2021 tarihinde saat 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu polis aracıyla olay mahalline gitmiş, İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar koşarak kaçmaya çalışmıştı.

Polislerin yakaladığı Gökhan Takımcılar, polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5 ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayarak, bıçaklamış; polis arabasının anahtarını alarak, köy içinde İ.Ç’ye ait araçla kaçmıştı.

Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten güneye firar eden Gökhan Takımcılar, 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Polis, operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından kullanılan ve terk edilmiş bulunan araçta ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde bulmuştu.

Öte yandan Akdoğan’da eski kız arkadaşının evine girerek kız arkadaşına ait fotoğrafları sirkat eden Aydın Güner teminata bağlanmıştı.

İbrahim Takımcılar ve Aydın Güner, Şubat 2023’te Merkezi Cezaevi’nde yaşanan ‘cinsel tecavüz’ suçundan da mahkemeye çıkarılmıştı.