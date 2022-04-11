Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı 12 Haziran’da yapılacak

Final Üniversitesi’nin, 2022-2023 akademik yılı için burs ve sıralama sınavı 12 Haziran Pazar günü yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu sınava, son başvuru tarihi 11 Haziran...

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da yapılacak sınav, Final Üniversitesi Girne Çatalköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Sınava, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC’de tamamlayan TC vatandaşı adayları katılabilecek.

Sınav için liselerin rehberlik servisleri, Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya 0533 855 2355 numaralı WhatsApp hattına başvuru yapılacak.

Adaylar, isim, soyisim, kimlik numarası, telefon numarası ve mezun olacakları lise bilgilerini göndererek, online kayıt yapabilecek.

Kazanılan eğitim bursları üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek. Adaylar, 12 Haziran’da yapılacak sınav için üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Sınav ile ilgili detaylı bilgi 0533 855 23 55 numaralı sınav WhatsApp hattından alınabilecek.