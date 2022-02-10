Fileleftheros: “İki lider bir konuda buluşmayı başardı”

Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anatasiadis’in, kadınların Kıbrıs’taki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarına dair dün, UNFICYP Sözcülüğü’nden yapılan açıklama, güneyde yayın yapan gazetelerde de yer buldu.

Gazeteler, BM açıklamasının tam metnini aktararak, haberi şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros gazetesi: “İki Lider Bir Konuda Buluşmayı Başardı”

Alithia gazetesi: “Kadınların Çözüm Sürecine Katılımıyla İlgili Başkan-Tatar Anlaşması”

Haravgi gazetesi: “Liderler Kadınların Çözüm Sürecine Özlü Katılımında Anlaştılar”.