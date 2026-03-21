Fidan: “Savaşın uzama ihtimali yüksek, belirleyici olan ABD’nin tutumu”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bölge turunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Fidan, Körfez ülkelerinde savaşın iki-üç hafta daha süreceği yönünde bir değerlendirme yapıldığını belirterek, sürecin seyrinde ABD’nin tutumunun belirleyici olacağını söyledi. İsrail’in ABD üzerinde etkili olmaya çalışarak ateşkes ya da kısa sürede barış sağlanmasını engellemek isteyeceğini ifade etti.

ABD ile İsrail’in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmelerin arttığını kaydeden Fidan, bunun savaşın daha da uzamasına yol açabileceğini dile getirdi. Savaş devam ederken müzakere seçeneğinin zayıf göründüğünü belirten Fidan, kısa süreli bir ateşkes ilan edilip bu süreçte müzakerelerin başlatılması ve sonuç alınamazsa yeniden çatışmaya dönülmesi ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İsrail’in kendisi için önemli askeri ve sanayi hedefleri ortadan kaldırmadan durmayacağı izlenimi verdiğini ve suikastlerin sürdüğünü belirten Fidan, “Bu savaşı İsrail başlattı. Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail’in barış istememesi” dedi.

Körfez’de bu süreçten sonra birçok şeyin değişebileceğini ifade eden Fidan, ülkelerin savunma sanayii alanında yeni arayışlara girebileceğini, İran’ın da bölgedeki ABD üsleri konusunda taleplerle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Türkiye’ye olan güvenin arttığını vurgulayan Fidan, başından beri tutarlı bir politika izlediklerini belirterek, İran’a ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların yanlış olduğunu en net şekilde dile getirdiklerini ifade etti.

Körfez ülkelerinin saldırıları haksız olarak değerlendirdiğini ve karşılık vermek zorunda kalabileceklerini dile getirdiklerini aktaran Fidan, mevcut durumun devam etmesi halinde karşı önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların süreceğini belirten Fidan, Riyad’da gerçekleştirilen toplantının tek gündem maddeli olduğunu ve ortak açıklamanın da bunu yansıttığını ifade etti. Toplantıda yalnızca İran gündemi ele alınmasına rağmen, İsrail’in savaşın ortaya çıkmasındaki rolünün özellikle vurgulandığını kaydetti.

Fidan, İsrail’i en başından bu yana en güçlü şekilde eleştiren ülkenin Türkiye olduğunu da kaydetti.