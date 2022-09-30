FETÖ yargılamasında beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Çetin Şahmaran aleyhindeki karar açıklandı, Şahmaran yasadışı faaliyetlere katıldığına ilişkin şahadet sunulmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Çetin Şahmaran, ‘Terör örgütüne üye olma, terör örgütüne ilişkin yasaklı belge ve kitap bulundurma, Fetö- Pyd Örgütü İçin Aidat Verilmesini Teşvik Etme’ suçlarından yargılandı.

Şahmaran’ın evinde yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Polisin uzun süredir teknik takipte tuttuğu ve polis içerisinde 2 numaralı imam olduğu ileri sürülen Çetin Şahmaran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olduğu ve örgüt için bağış topladığı gerekçesiyle yargılandı.

Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 Sterlin, 5 bin ABD Doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda doküman bulunmuştu.

Mahkeme, Caner Şahmaran’ın, 15 Temmuz 2016 tarihinde yasadışı FETÖ-PYD terör örgütü ilan edildikten sonra örgütün yasadışı faaliyetlere katıldığına ilişkin şahadet sunulmadığından beraat etmesine karar verdi.