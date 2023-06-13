Festivalin finalinde caz ve swing coşkusu yaşandı

Murat OBENLER

İtalya,İspanya,Uruguay ve Arjantin’den 4 farklı grubun katılmıyla gerçekleşen Kuzey Kıbrıs’ın en büyük caz buluşması “Etel Uluslararası Jazz Festivali” ile Kuzey Kıbrıs caza doydu. Güney ve Kuzey Kıbrıs’tan cazseverler ile ülkemizde yaşayan yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği “Etel Uluslararası Jazz Festivali” renkli bir seyirci profili çizerken 4 ülkeden katılan gruplar da sanatçı düzleminde bu çeşitliliği destekledi. Ilgazdaki Gillham Vineyard Hotel havuzbaşında yer alan Gala konserinde İtalya’dan Sugarpie & Candymen sahne aldı ve 4 yıl önceki gibi konuklara muhteşem bir gün yaşattı.



Lara Ferrari(Miss Sugarpie) sesi ve performansı ile büyüledi

Kuzey İtalyalı grup konserde hem klasik̇ swing ve caz aranjmanlarını bir araya getirerek konuklara sundu hem de kendi bestelerini de seslendirdi.

İtalyan grup ayrıca Queen, Elvis Presley,Deep Purple,Bon Jovi,Jimi Hendrix, Curt Cobain,Jim Morrison, Paul Stanley-Gene Simmons,Joey Tempest,U2 gibi dünyaca bilinen sanatçıların orjinal şarkılarından esinlenerek onlara kendi caz ve swing yorumlarını da sahnede başarıyla icra ederken havuzbaşını ve bahçeyi dolduran konuklar keyifli saatler geçirdi.

Grup kendi müzikal süreçleri açısından başka bir müzikal dönüm noktası olan son albümleri “Something’s Cookin” den parçaları da ilk kez Kıbrısta seslendirdiler.

Vokalde Lara Ferrari(Miss Sugarpie) ve onun Candymenleri Jacopo Delfini, Renato Podesta,Roberto Lupo ve Claudio Ottaviano sahnedeki coşkuyu tamamıyla seyirciye yansıtırken konserde her yaş grubundan cazseverler bol bol dans ederek etkinliğin keyfini çıkardı.