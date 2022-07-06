Ferreira, Kıbrıs'ta Ortaklık Anlaşması'nın ve Kıbrıs için Adil Geçiş Planı'nın kabul edildiğini açıklayacak

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Uyum Politikası Ortaklık Anlaşmasının yanı sıra Kıbrıs için operasyonel program ile Adil Geçiş Planının onaylandığını duyurmak için yarın Kıbrıs'ta olacak.

Kıbrıs, Uyum Politikası programını Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu, Adil Geçiş Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu + için onaylayan ilk ülke oldu.

Ziyaret öncesinde Komiser Ferreira şunları söyledi:

“Uyum Politikası yatırımları Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek, özellikle sosyal ve çevresel zorlukların ele alınmasına odaklanarak yerel iş faaliyetlerinin rekabet gücünü ve çeşitliliğini artıracaktır. Uyum Politikası finansmanı, Kıbrıs vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirecektir.”

Komisyon Üyesi Ferreira, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve hükümetten birkaç üye ile görüşecek. Komisyon Üyesi Ferreira, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden ve Yardım Programı’ndan sorumlu Komisyon Üyesi olarak Kıbrıs Türk toplumunu da ziyaret ederek Kıbrıslı Türk lider makamında bulunan Ersin Tatar ile görüşecek.

Komisyon Üyesi Ferreira, ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun diğer temsilcileri ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri ile de bir araya gelecek. Komisyon Üyesi Ferreira, aynı zamanda Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri ve Birleşik Dünya Kolejlerinden (United World Colleges-UWC) AB bursu alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk genç mezunlarla da görüşecek. Son olarak, Uyum Politikası kapsamında uygulanan birkaç projeyi ziyaret edecek ve Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Baf belediye başkanlarıyla buluşacak.

Ortaklık Anlaşmasının ve operasyonel programın kabulüne ilişkin duyuru 8 Temmuz Cuma günü yapılacak.