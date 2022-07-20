Fengaros, 45 canlı performans ile ayışığında 10.yaşını kutluyor

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan kendi alanında öncü müzisyenleri buluşturan adanın en iyi festivallerinden olan Fengaros Festivali bu yıl 10.yaşını 10’dan fazla ülkeden 45’ten fazla canlı performansı ve DJ performanslarının sahneleneceği,birçok atölye çalışmasının yer alacağı 3 günlük büyük buluşma ile kutluyor. Bu yıl 28-30 Temmuz’da 10.kez gerçekleşecek olan festival 2 yıllık mecburi covid pandemi arasından sonra bir kez daha güzel Trodos köyü Kato Drys’e dönüyor.



10 ülkeden 45 performans Köy Sahnesi, Ana Sahne ve Gizli Bölgeler’de olacak

Almanya,Birleşik Krallık, Holanda,Belçika,Yunanistan,ABD,Bulgaristan,Fransa, Kıbrıs, Ukrayna, Danimarka’dan müzisyenleri ve DJ.’leri ağırayacak festival çoğunlukla poptan başlayarak Rock’a uzanan Ana (Alan)Sahne ve folk müzik ağırlıklı Köy Sahnesi ve elektronik ağırlıklı Gizli Bölgeler ile farklı müzik tarzları olan müzikseverlere hitap edecek. Birinci sınıf müziği Trodos'un manzarası ve doğası ile buluşturan festival bir Akdeniz adası olan Kıbrıs’ta müzikseverlere yıldızlar altında heyecan dolu 3 gün vadediyor. Çadır kurma seçeneği de olan festival 72 saat boyunca festivalin coşkusunu yerinde hissetmek isteyen kişilere de müthiş bir imkan sağlıyor. Sanatçıları izlemek ve dans etmek için sahneler arasında heyecan verici bir yolculuk olarak da değerlendirilecek etkinlikte vejeteryan ve vegan seçeneklerin de olduğu yemek ve içecek standları da yer alacak.



Sahneler arasında farklı müziklerin peşinde koşmanın heyecanı

Bu yıl festivalde Yunan elektro-popun heyecan verici ismi Marina Satti, Avrupa’nın en eski ve efsane hardrock,saykodelik rock grubu Nightstalker, Londra’nın post-punk grubu Electric Litany, Yunan folk-rock şair Pavlos Pavlidis & Hotel Alaska, Fransa orignli siberyalı,Rus ve Ukraynalı synth simyacısı Citron Sucré, dinamitvari pop sanatçısı Larry Gus, etno bass topluluğu Oratnitza, Bulgar folk müzik ve rock efsaneleri BAiLDSA, Yunan şanson sanatçıcı ve kemancısı Fotis Siotas, Kıbrıslı groove-setters ve atmosferik synth uzmanı İnal Bilsel, ışıltılı pop yaratıcısı Freedom Candlemaker, Hollanda’dan folk-rock müzisyeni Tamara van Esch,retro soul, funk,pop ve rock elementlerini harmanlayan retro tarzı ile Birleşik Krallık doğumlu söz yazarı-çoklu enstrüman kullanan şarkıcı Alexis Sunder ve kendine özgü deneysel müzikal karışımlar yaratan Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama (Anastasia Demetriadou) öne çıkıyor.



Fengaros Music Village de 21-26 Temmuz’da Kato Drys’de

Fengaros Festivali’nin bir parçası olan Fengaros Music Village de 21-26 Temmuz arasında Kato Drys köyünde yer alacak ve 6 gün boyunca 9 müzik ve tiyatro atölyesi ile dersleri yapılacak,sanatçıların birbiri ile network kurmaları sağlanacak, yurt içi ve yurt dışından sanatçıların fikir paylaşımı ve yeni işbirlikleri yaratmalarına imkan sağlanacak.



Tamara van Esch, Alexis Sunder ve Nama Dama, Hoi Polloi’de ısınma turu attı

Alternatif müzik gruplarına sahne açan Kuzey Lefkoşa’daki Hoi Polloi, Fengaros’ta sahne alacak Hollanda’dan folk-rock müzisyeni Tamara van Esch,retro soul,funk,pop ve rock elementlerini harmanlayan retro tarzı ile Birleşik Krallık doğumlu sözyazarı-çoklu enstrüman kullanan şarkıcı Alexis Sunder ve edebiyat,şiir,müzik ve dansı harmanlayan, klasik müzik,folk, rock ve soul’dan deneysel bir müzikal karışım yaratan Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama’yı ağırlayacak. Üç sanatçı gerek teker teker gerekse birlikte sahne alarak heh kendi şarkılarını hem de bazı beğenilen şarkıları seslendirdiler. Böylece Fengaros’un ruhu Lefkoşa Surlariçi’nde küçük bir tur atmış oldu.



Biletler internetten satışta

45’ten fazla canlı performans ve DJ performanslarının sahneleneceği festival bir kez daha adanın dört bir yanından müzikseverleri güzel Trodos köyü Kato Drys’de buluşturacak. Festival için biletler https://fengaros.com/tickets adresinden alınabilir.