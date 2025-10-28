Fehmi Alak'ı kaybettik!

Lefke sakinlerinden, sevilen sayılan isim Fehmi Alak yaşamını yitirdi. Alak'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefke İlçesi'nde de bugüne kadar çeşitli görevlerde bulunan Alak, Kıbrıs'ta barış ve demokrasi için büyük mücadeleler vermişti.

Alak, Denizli Spor Kulübü'nde de büyük emekler vermişti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Alak'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Çok ama çok üzgünüm Fehmi Abi. Kucaklaşamadan gittin ve bu benim içimde hiçbir zaman doldurulamayacak bir boşluk olarak kalacak. Bunca yıllık dostluğun, güler yüzün ve hiç bitmeyen heyecanın için bütün kalbimle teşekkür ederim. Ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim..." ifadelerine yer verdi.