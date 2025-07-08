“Federal çözüm artık ortak bir referans noktası değil”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorununa ilişkin “iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm” modelinin, adanın her iki tarafı için artık “ortak referans noktası” olma özelliğini yitirdiğini söyledi.

Politis gazetesine konuşan Holguin, federal çözüm modeli hâlâ BM tarafından kabul edilse de, Crans Montana’daki başarısızlığın ardından iki tarafın pozisyonlarının hâlâ çok uzak olduğunu söyledi.

Holguin, “2021’de düzenlenen gayriresmî 5+1 konferansından bu yana dört yıl geçti ama görüş farkları hâlâ çok büyük. Bunu göz önünde bulundurmak gerek” dedi.

İki toplum arasında "büyüyen bir kopukluk" olduğuna dikkat çeken Holguin, bu mesafeyi kapatma konusundaki kararlılığını vurguladı .

Holguin, liderler arasında adım adım ilerleyerek güven artırıcı ve ortak payda yaratacak unsurlar bulunmasının önemine değindi. BM Genel Sekreteri António Guterres’in bu konuyu misyonunun önceliği olarak belirlediğini söyledi .

Holguin “BM’nin Kıbrıs’ta barış ve istikrara katkısı kaybolmadı. Unficyp barış gücü hâlâ görevde, liderler arasında diyaloğu teşvik ediyoruz. 21. yüzyılda bölünmüş bir ülke olamaz” şeklinde konuştu.

Çözüm “Zaman, emek ve siyasi sermaye yatıran bölgesel ve uluslararası aktörler de hayal kırıklığı hissediyor” yorumunu yaptı.

Bölge genelinde belirsizliğin arttığı bu dönemde, Mart ayında Cenevre’de yapılan gayriresmî görüşmelerin ardından New York’ta 16 Temmuz’da yapılacak 2 günlük genişletilmiş toplantının, ilerlemeyi değerlendirmek açısından “önemli bir fırsat” olacağını ifade etti .

Mülkiyet kriziyle ilgili de konuşan Holguin, “Bu mesele liderler düzeyinde siyasi müzakerelerle çözülebilir. Kolay bir yolu yok” dedi.