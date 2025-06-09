Faturandaki AKSA yükünü hesapla!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “Faturanı Hesapla” adını taşıyan yeni bir dijital uygulamayı devreye soktu. Sendikanın resmi web sitesi üzerinden erişilebilen bu hizmet sayesinde yurttaşlar, gerçek fatura tutarlarını ve özel şirket AKSA’ya yaptıkları aylık ödemeleri ayrı ayrı görebilecek.

EL-SEN yetkilileri, uzun süredir eleştirdikleri AKSA ile yapılan alım garantili üretim sözleşmesinin, elektrik fiyatlarını gereksiz biçimde artırdığını vurgularken, bu uygulamayla birlikte yurttaşların her ay AKSA kaynaklı fazladan ne kadar ödeme yaptığını kendi tüketim verileri üzerinden net şekilde hesaplayabileceklerini belirtti.

“Süzme sayaç” uyarısı: Kiracılara fahiş fatura kesiliyor

Sendika, uygulamanın özellikle “süzme sayaç” kullanarak yasa dışı biçimde kiracılara yüksek elektrik faturaları kesen mülk sahiplerine karşı bir önlem olarak da tasarlandığını ifade etti. Yasalara göre elektrik kamu hizmetinin yalnızca KIB-TEK tarafından sağlanabileceğine dikkat çeken EL-SEN, yıllardır devam eden denetimsizlik ve siyasi ihmal nedeniyle bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiğini kaydetti.

“Kötü yönetim + AKSA + süzme sayaç = %40’tan fazla artış”

EL-SEN, siyasi otoritelerin ve atadıkları yönetimlerin kötü kararları nedeniyle elektrik maliyetlerinin en az %40 oranında arttığını, buna bir de AKSA ile yapılan alım garantili sözleşme ve yasa dışı “süzme sayaç” uygulamalarının eklenmesiyle halkın ağır bir fatura yükü altında kaldığını vurguladı.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Sadece konut tarifesi kullanıcıları için geçerli olan “Faturanı Hesapla” uygulaması, elektronik sayaçların bilgi ekranında görülen 1.8.0 kodu altındaki kilowatt saat (kWs) verilerini esas alıyor. Kullanıcılar, önceki ve son tüketim değerlerini girerek gerçek fatura bedelini ve AKSA kaynaklı ödeme miktarını anında görebiliyor.

Uygulamaya www.el-sen.org adresinden erişilebiliyor.