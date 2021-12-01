Farklı yıllarda tanı almış hayatta olan 103 HIV hastası var

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyinde farklı yıllarda tanı almış hayatta olan toplam 103 HIV hastası yurttaş olduğunu açıkladı.

103 HIV hastası kişinin 7'si kadın 96’sı erkek olarak duyuruldu, 2020 yılında yeni teşhis alan kişi sayısı ise 8 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'na gör "78 kişi KKTC de yaşamakta ve tedavi almaktadır."

1 Aralık Dünya AIDS ( HIV) Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bulaşıcı Hastalıkların Yasası" uyarınca HIV/AIDS bildiriminin zorunlu olduğu anımsatıldı, vakaların bildiriminin hasta isimleri kodlanmış olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu görüşlere de yer verildi:

"Hastaların tedaviye ücretsiz olarak ulaşımı sağlanmakta ve sistem içinde isimleri kodlanarak tanı ve tedavi hizmetlerine deşifre olmadan ulaşmaktadırlar.

Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi ile bulaştırıcılık önlenebilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir.

Bu güncel tedaviler bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanmaktadır."