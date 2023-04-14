‘Falyalı davası’ 24 Mayıs’a ertelendi

8 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy’de öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş cinayet zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular eksik evrak ve belgelerin taraflarına ulaştırıldığını beyan ederken, evrakları incelemek için mahkemeden süre istedi.

Dava 24 Mayıs saat 11.00’a ertelendi.