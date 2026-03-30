“Eylemi haklı buluyorum, halkın boynuna halat geçirilmesine onay vermem”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, hayat pahalılığı tasarısına ve gerçekleşen eyleme ilişkin konuştu, “Ben bugünkü eylemi haklı buluyorum. Hiç kimse kusura bakmasın yönetim beceriksizliklerinin sonucunu halkın boynuna geçirilmiş bir halat olarak sonuçlandırmalarına ben onay vermiyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Web Tv’de konuşan Altuğra, Temmuz ayında asgari ücretin güncellenmeyecek olmasına dikkat çekerek “Temmuz ayında asgari ücret yeniden güncellenmeyeceğine göre insanlar artış alamayacağına göre ve bu hayat pahalılığı da devam edeceğine göre daha da bir fakirleşme olacak” ifadelerini kullandı.

Emekli olacak yurttaşların da mağduriyet yaşayacağını belirten Altuğra, “Temmuz ile aralık ayında emekliye çıkacak olan insanlarımız da var. Onların da mağduriyeti gündeme gelecek. Çünkü örneğin ağustos ayında kişi emekli olacaksa temmuz ayında alacağı artışı alamayacak. O yüzden maaşı daha düşük olacak. İkramiyesi de aynı şekilde” dedi.

Altuğra, “Temmuz ayında şu anda yürürlükte olan yasa gereği temmuz ayındaki artışı alamayacağından dolayı da ikramiyesini de artışlı alamayacak, oradan da bir mağduriyet yaşayacak. Sosyal devlet anlayışı bunu mu anlatır? Halkın hakkını korumak bunu mu anlatır? Benim baktığım pencereden bunu anlatmaz” ifadelerini kullandı.