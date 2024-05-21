UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de canlı yayınında konuştu. Hayvan Üreticilerinin eylemini değerlendiren Hasipoğlu, Başbakan Üstel’in talimatı ile bugüne kadar hem çiftçiye, hem de hayvan üreticisine, geçmişte görülmemiş destek ödemeleri yapıldığını hatırlattı.

Hükümetle ilgili tarafların, hem üreticiye destek vermeyi hem de vatandaşın alım gücünü korumayı ve et tüketimini artırmayı da hedefleyen bir protokol imzaladığını hatırlatan Hasipoğlu “Protokol hala duruyor. Ne değişti de eyleme gidildi. Protokolü ihlal eden hükümet değil. Meclis’in kapısı kırıldı, Başbakanlık kapısı kırıldı” dedi.

Hasipoğlu, “Kavga ile kimse hakkını alamaz. Eylemi bitirsinler, hükümetle diyalog yolu açılır. Eylem sona ersin! Hükümet oturup, görüşmeye hazırdır” diye ekledi.

Yabancılara mal satışı ile ilgili soru üzerine de Hasipoğlu, hem ülkesel hem de bölgesel hem de yap sat projelerine de sınırlama geldiğini söyledi.

Tamamıyla yabancı sermayeye kapanmanın mümkün olmadığını ifade eden Hasipoğlu, bir yabancının yatırım sermayesinin 20 Milyon Euro’ya çıkarıldığını, yasa ihlaline 500 asgari ücret ceza geldiğini kaydetti.