Eylem planı geniş kitlelere yayılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet bu sabah Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Heyette CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman’ın yanı sıra Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, MYK üyesi Filiz Besim ve Lefkoşa milletvekili Sami Özuslu yer aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile görüşen CTP heyeti, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden Kıbrıs Sorununda yaşanan tıkanıklığa kadar birçok konuda görüş alış verişinde bulundu. CTP heyeti ayrıca, ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrı meşru hükümetin uygulamalarına karşı ilerleyen günlerde yapacakları eylem planlarını da KTAMS yetkililerine aktardı.