"Bu ateş hiç sönmeyecek"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

55 örgütün toplum tarafından başörtüsü tüzüğü olarak bilinen Disiplin Tüzüğü'ne karşı başlattığı eylem ateşi bugün ikinci gününde.

Her gün birden fazla örgütün Meclis önünde nöbet tutacağı eylemde bugün DEV-İŞ, GÜÇ-SEN ve BKP nöbet tuttu. Söz konusu örgütlerin dışında pek çok sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, yurttaşlar da destek verdi.

Ateş yanmadan önce açıklamalarda bulunan üç örgüt başkanı, verilen mücadeleye dikkat çekti, tüzük geri çekilene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından "Disiplin Tüzüğü Geri Çekilsin" sloganlarıyla ateş ikinci günde de yandı.

Kolozali: "Birleşerek büyüyeceğiz"

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Semih Kolozali, mücadele ateşine destek veren herkese teşekkür etti, "Bizleri çekmeye çalıştıkları milliyetçilik ve faşizm tuzağından uzak duruyoruz" dedi. Okullardaki başörtüsü meselesinin bir dayatma olduğunu belirten Kolozali, imzalanan protokoller nedeniyle daha önce ekonomik örgütlere çe sendikalara karşı da dayatmalar yapılmaya çalışıldığını söyledi, "Mücadelemiz devam edecek" görüşünü bildirdi. "Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar" diyen Kolozali, "Bizler bölünmeyeceğiz, birleşerek büyüyeceğiz" diye konuştu.

Arıkan: "Tüzük geri çekilene kadar buradayız"

Kolozali'nin ardından söz alan GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, "Bizler bu toplumun aydınlık yüzleriyiz" diyerek Bu mücadele ateşinin giderek büyüyeceğinden bahsetti. "Dayatmalar ve zorlamalarla kültürümüzde olmayan uygulamalara hayır diyoruz" ifadelerini kullanan Arıkan, tüzük geri çekilene kadar mücadelenin süreceğine işaret etti. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşmayı eleştiren Arıkan, Anayasa'nın 23. Maddesini okudu, "Kendilerine laik diyorlarsa Anayasa'nın 23. Maddesini açıp okusunlar, uygulasınlar ve ettikleri yemine sahip çıksınlar" dedi.

İzcan: "Bu hükümet Ankara'nın papağanıdır"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet izcan da "Bu yalnızca bir başörtüsü meselesi değildir, bu bir ilhak siyasetidir" dedi. Konunun doğru okunması gerektiğini söyleyen İzcan, "Mesele özgürlük ve egemenlik meselesidir. Neden bize bunu dayatıyorlar?" Diye sordu, Türkiye'deki AKP iktidarını eleştirdi.

"Biz ırkçı bir toplum değiliz, olamayız" diye konuşan İzcan, "Bu hükümet Ankara'nın papağanıdır. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. kurtuluşumuz çözüm ve barıştadır" şeklinde konuştu.