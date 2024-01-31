“Evleri su altında kalan vatandaşlar Lapta Gençlik Kampı’na sevk edildi”

Şiddetli yağışlardan etkilenen Geçitköy’de basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ünal Üstel, evleri su altında kalan yurttaşların Lapta’daki Gençlik Kampı’na sevk edildiğini söyledi, “Her tülü ihtiyaçlarını karşılayıp, evlerinin bakımını yaptıktan sonra yeniden evlerine dönmelerini sağlayacağız” dedi.

Basın açıklamasında konuşan Üstel, özellikle belli başlı köylerde hasarın büyük olduğuna işaret ederek, can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu ifade etti.

Üstel, evleri su içinde kalan ve büyük hasar gören aileleri Lapta bölgesinde bulunan Gençlik Kampı’na sevk ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızı orada bir müddet misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerinin bakımını yaptıktan sonra yeniden evlerine dönmelerini sağlayacağız. Geçitköy’ün ilerisinde İngiliz ailelerin yaşadığı bir bölge var. Orada da yarından sonra kaymakamlığın kuracağı ekip ve belediye ile işbirliği içerisinde hasar tespitleri yapılacak. Bunları da hükümetimiz ayrıca ele alacak” şeklinde konuştu.

Üstel, aşırı yağıştan nedeniyle bazı yolların da zarar gördüğüne ve Karayolları Dairesi ekiplerinin harekete geçtiğine işaret ederek, “Yollarımızda da sel felaketinden dolayı büyük aşınmalar oldu. Geçici bir süre insanımız rahat seyahat edebilsin diye gerekli çalışmalar yapılacak. Ardından yolllarımızdaki altyapıları gözden geçirerek iyileştirmelerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Üstel, “İnsanımızın evlerini su bastığı, evlerinde yemek pişiremedikleri için onların yemek ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Hayvancımıza yem ve bala desteği veriyoruz. Desteklerimiz yarın ve diğer gün de devam edecek. İnsanlarımızın sıkıntıları sona erene kadar, hükümetimiz insanımızın üzerinden elini çekmeyecektir” dedi.

Üstel, yarından sonra teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağını ifade etti.