Evinde ve aracında, toplam 1 kilo 104 gram hintkeneviri bulundu

Polis, Akyar geçiş noktasında düzenlediği operasyon sonucu 1 kilo 104 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.40 sıralarında gerçekleşen operasyon kapsamında, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen 39 yaşındaki A.S.’nin aracında ve evinde yapılan arama sonucunda 1 kilo 104 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis, söz konusu şahsın tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.