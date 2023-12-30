Evinde uyuşturucu bulundu, mahkemeye “Pişmanım” dedi

Güzelyurt’da ikametgâhında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunan zanlı İ.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, mahkemede pişman olduğunu söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Öneren olayla ilgili bulguları aktardı. Öneren, alınan bilgi üzerine zanlı İ.A.’nın ikametgâhında arama emri ışığında yapılan arama neticesinde yatak odası içerisinde yerde atılı vaziyette içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının olayın akabinde suçüstü tutuklandığını ve itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Öneren zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirtti.

Zanlının konu maddeleri almış olduğu kişinin de henüz tespit edilemediğini ve bu yönde de araştırmaların devam ettiğini belirten polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı mahkemede pişman olduğunu söyledi

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.