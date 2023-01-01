Evinde silah bulunan şahıs: "Tabanca benimdir, nerden bulduğum beni ilgilendirir"

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Hayice Emin, 31 Aralık 2022 günü, Ö.E. isimli zanlının Lefkoşa’daki evinde mahkeme emri ile Lefkoşa Adli Şube ekiplerince yapılan arama neticesinde, yatak odasında bulunan duvar dolabı içerisinde bir adet tabanca ve şarjöre sürülmüş 2 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahatta "tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tutuklandığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare alınan tabancanın incelemeye gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.