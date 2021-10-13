Evinde sahte Dolar bulundu, tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.I. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknotlar tespit edildiğini ve tutuklandığını belirtti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı M. I.’nın Sahte Banknot Tasarrufu suçuyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, 12 Ekim 2021 tarihinde Lefkoşa' da Aliriza Efendi Caddesi’nde sakin 24 yaşındaki M. I’nın ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama esnasında adı edilenin tasarrufunda toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknotlar tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğundan bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisten ‘sahte dolar’ uyarısı