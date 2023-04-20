Evinde bankaya ait 2 kaşe bulunması üzerine tutuklanmıştı…

Evinde bir bankaya ait iki kaşe bulunması üzerine tutuklanan W.V.N. isimli zanlının, aynı zamanda hırsızlıktan da arandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 gün daha ek tutukluluk kararı verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, Salı günü, Gönyeli’de sirkat hırsızlık soruşturmasıyla ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu evinde bir arama gerçekleştirildiğini ve aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, evrak sahteleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021 – 02 Ocak 2022 tarihleri, 14:30-12:00 saatleri arasında, Gönyeli'de S.P’ye ait eve balkondan girerek önce yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 40 bin TL nakit parayı, daha sonra ise 120 bin TL nakit parayı çalıp, evin kapısından çıkış yaptığının tespit edildiğini anlattı.

Polis zanlının söz konusu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini, bölgede faili meçhul kalan başka olaylarında araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğundan soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.