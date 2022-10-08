Evinde 18 gram uyuşturucu madde bulundu

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı J.Q.T. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran Cemal Ramiz, 7 Ekim tarihinde, Hamitköy’de 34 yaşındaki zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.