"Evdeki Gizli Tehlikeler" etkinliği yapılıyor
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme projesi kapsamında "Evdeki Gizli Tehlikeler" konulu etkileşimli tiyatro ve diyalog etkinliği yapılıyor.
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme projesi kapsamında "Evdeki Gizli Tehlikeler" konulu etkileşimli tiyatro ve diyalog etkinliği yapılıyor.
Etkinlik 21 Mayıs Çarşamba günü Lefkoşa'daki Ciddi Home'da 17.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve alanında uzman isimlerle birlikte Avrupa Birliği gerekliliklerinin evlerdeki güvenlik için önemi konuşulacak.
Tüketici güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik, sektör uzmanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüketicileri bir araya getirecek.
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Etiketler : etkinlik, Evdeki Gizli Tehlikeler