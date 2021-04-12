Ev karantinası başladı /Yeni NOTAM yayınlandı

Yurt dışından gelenlere yönelik uygulanacak ev karantinası için yasal tüm hazırlıklar tamam. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ev karantinası ile adaya gelecek olanların hangi şartlarda adaya ulaşacağı ve Ercan Havaalanı'nda uygulanacak prosedür ile ilgili üç maddelik NOTAM yayınlandı.

Yolcuların adaya özel izinle geleceği belirtilen duyuru üç maddeden oluşuyor.

Uygulama ve yeni prosedürle ilgili açıklama şöyle:

Türk havaalanları için notam

12 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ercan Havalimanı’na gelecek uçaklarla ilgili aşağıdaki uygulama yolcular için yapılacaktır.

I. Sağlık Bakanlığı özel izni ile gelen yolcular yetkililerin belirlediği kurallar çerçevesinde elektronik bileklik uygulaması kullanma şartı ile karantina sürelerini ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda geçirebilecektir.

II. Elektronik bileklik mobil uygulama ile birlikte kullanılacak olup akıllı telefon olmadan kullanılamayacaktır yolcuların uçağa binmeden önce güvende kal uygulamasını Apple Store veya Google Playstore’dan indirerek talep edilen belge ve bilgileri mobil uygulamaya girmesi ve oluşan kare kodu telefonu üzerinden görevliye göstermesi gerekmektedir.

III. Süreç ile ilgili detaylı bilgi için www.kktckatrantina.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uygulama başladı

Sağlık Bakanlığı ise “güvende kal” elektronik el bilekliği uygulamasının bu sabah Ercan Havaalanı'nda başladığını duyurdu.