Euronews: AB'nin Covid-19 yardımı üye ülkelere orantısız dağıtıldı

Avrupa Birliği'nin kurtama paketinden en fazla faydalanan ülkeler sırasıyla Fransa, İtalya ve Almanya oldu.

AB'nin, koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için onayladığı kurtarma fonu kağıt üzerinde 2.96 trilyona ulaştı, ancak geçen sene mart ayından yıl sonuna kadar 544 milyar euroluk yardım üye ülkelere dağıtıldı.

Pastanın büyük bir bölümünün ekonomisi güçlü ülkelere verilmesi ve gayri safi yurt içi hasılaya göre orantısızlığı, nispeten daha az kaynak aktarılan AB üyelerinin basınına tepki haberleriyle yansıdı.

Listenin başındaki Fransa 544 milyar eurodan 155.36 milyar euro alırken, son sıradaki İrlanda'ya ise 930 milyon euro düştü. Fransa'nın aldığı yardım GSYİH'nın yüzde 6,4'üne tekabül ediyor, oysa İrlanda içinse bu oran yüzde 0.26 olarak kayıtlara geçti.

GSYİH'ye oranla en fazla kaynağın aktarıldığı ülkeler İspanya (yüzde 7,2), Fransa (yüzde 6,4) ve yüzde 6 ile İtalya oldu. Slovakya, Bulgaristan, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Finlandiya, İrlanda ve Hırvatistan'a düşen pay GSYİH rakamlarının yüzde 1'inin altında kaldı.