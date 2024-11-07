Etil alkolün, hastane eczanesi tarafından bidonla servislere ulaştırıldığı iddia edildi

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan ve toplumda infiale yol açan skandala dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

YENİDÜZEN’in hastane kaynaklarından edindiği bilgilere göre, etil alkolün hastaneye İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden 30 litrelik bidonlar halinde getirildiği ve hastane eczanesine teslim edildiği öne sürüldü. Servislerin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bidonlarını eczaneye gönderdiği, bu bidonların üzerinde bölüm isimlerinin yazılı olduğu iddia edildi.

Yoğun bakım ünitelerine enfeksiyon riski nedeniyle yalnızca belirli kişilerin girebildiği, bu nedenle eczaneden gelen malzemelerin, içerideki personelin gösterdiği yere bırakıldığı bildirildi.

İddialara göre, etil alkol eczane tarafından pet şişelere konulmuyor; doğrudan bidonlarla ilgili servislere ulaştırılıyor.

Neler olmuştu?

Polis ilk etapta bebeğin ölümünü ‘ani ölüm’ olarak duyurmuştu

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov’un ‘aniden rahatsızlanarak’ yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Mamalara yanlışlıkla etil alkolün karıştığı öğrenilmişti

Polisin 27 Ekim Pazar günü bebeğin ölümünü duyurmasının ardından, akşam saatlerinde basına yansıyan alkollü mama skandalı sonrası bebekleri tedavi gören aileler yenidoğan yoğun bakım ünitesine akın etmişti.

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 7 bebeğin mamalarına su yerine etil alkol karıştığı ortaya çıkmış ve 20 günlük Mihrimah bebek hayatını kaybetmişti. Tedavi gören 6 bebek ise entübe edilmişti.

20 günlük bebeğin yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturmasında toplamda 5 hemşire tutuklanmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bebeğin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonrası tespit edileceği duyurulmuştu.

Alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebek 28 Ekim Pazartesi günü Gönyeli Mezarlığı’na defnedilmişti.

Olayla ilgili tutuklanan 5 hemşirenin yargı süreci devam ediyor.