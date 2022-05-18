Etel Jazz Festivali 19 Mayıs’ta latin-caz grubu Mucamba’yla açılıyor

Murat OBENLER

2.Etel Uluslararası Caz Festivali 19 Mayıs gecesi Kıbrıs’ta kurulan çok kültürlü latin-caz grubu Mucamba’nın eğlenceli konseri ile açılacak.Pandemi sürecinin girmesi nedeniyle ara verilen festival bu yıl 19-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve Ilgaz’daki Gillham Vineyard ile Karpaz Gate Marina’da 4 farklı grubun toplam 6 konseri yer alacak.

5 yıl önce kurulan, latin,caz ve dünya müziğini harmanlayan latin-caz grubu Mucamba katıldığı birçok festivalden sonra bu kez de 2.Etel Uluslararası Caz Festivali’nin açılışında sahne alacak. Caz müziğinin estetiği ile Afrocuban ve Brezilya müziğinin ritimlerinin bir sahnede yer alacağı konserde farklı sesler,ritmler ve renkler Ilgaz’ın eteklerindeki Gillham Vineyard’dan Akdeniz’e yayılacak. Eğlencenin doruklarında geçen,fusion tarzının oldukça kullanıldığı programlarıyla bilinen ve Elias Ioannou, Giorgos Morfitis, Rodrigo Caceres ve Rodos Panayiotou’dan oluşan Mucamba, festivalin açılışına katılacak konuklara da keyifli saatler yaşatacak.

Etel’den Karpaz’a uzanacak caz yolculuğu

Adanın önemli müzik festivalleri takvimine girecek programı ile dikkat çeken festivalde Kıbrıs,Avusturya,Türkiye ve Slovenya’dan gruplar 4 gün boyunca Akdenizin güzel adasında caz ateşini yakacaklar. Festivalde Latin-caz grubu Mucamba(Kıbrıs), Marina & Kats grubu(Avusturya), Flapper Swing(Türkiye) ve Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) toplam 6 konser verecekler. Festivale katılmak isteyen müzikseverler her türlü bilgiye info@gillhamvineyard.com adresinden ulaşabilecek.

Festival programı

19 Mayıs Perşembe:

Mucamba Latin Jazz(Kıbrıs) (Yer:Gillham Vineyard)

20 Mayıs Cuma:

Marina & Kats grubu(Avusturya) (Yer:Gillham Vineyard)

Flapper Swing(Türkiye) (Yer: Karpaz Gate Marina)

21 Mayıs Cumartesi:

Marina & Kats grubu(Yer:Gillham Vineyard)

Flapper Swing (Yer:Karpaz Gate Marina)

22 Mayıs Pazar: Kapanış Konseri

Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) (Yer:Gillham Vineyard)