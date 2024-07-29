Etel Caz’da Mucamba ile latin caz coşkusu yaşandı

Murat OBENLER

Ülkemizin caz müziği denilince akla gelen en önemli mekanlarından olan Ilgaz’daki Etel Jazz Bar geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 4 günlük Etel Caz Festivali sonrasında yaz aylarında da konukları için caz müziğinin iyi isimlerini Etel Caz Bar’da sahneye çıkarmayı sürdürüyor.

Etel Jaz Bar’in bu ayki konukları daha önce de bu mekanda sahne alan Güney Kıbrıs’tan latin,caz ve dünya müziğini başarıyla harmanlayan Mucamba grubu oldu. Kuruldukları 2017 yılından bugüne çıktıkları sahnelerde büyük beğeni toplayan ve çıkardıkları Como Jungando albümü ile de hayran kitlesini bir o kadar daha arttıran Mucamba yine kendine has tarzıyla Afrocuban ve Brezilya ritimleriyle modern jazın estetiğini biraraya getirdi.

Piyanoda Giorgos Morfitis,trompette Elias Ioannou, bas gitar ve vokalde Şilili Rodrigo Caceres, perküsyonda grubun yeni üyesi Vassilis Charalambous ve vurmalılarda Rodos Panayiotou’dan oluşan grubun hareketli şarkıları ile çoğunluğu yabancılardan oluşan konuklar keyifli vakitler geçirdi.