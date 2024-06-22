Etel Caz Festivali’nde Joander Santos ile Latin Amerika topraklarında dolaştık

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 4.kez organize edilen “Etel Uluslararası Jazz Festivali”nin ikinci günü de heyecan veren bir konsere sahne oldu.

Piyano, davul, flüt gibi çeşitli müzik enstrümanlarını da çalabilen Brezilyalı gitarist Joander Santos (Santos Joander) bir kez daha Etel Caz Festivali için adamıza geldi ve Kıbrıs’tan bas gitarda Cahit Kutrafalı ile davulda Stelios Xydias eşliğinde Gillham Wine Bar’da verdiği coşkulu konser ile müzikseverleri Latin Amerika topraklarında müzikal bir yolculuğa çıkardı. Büyük ustalar Antonio Carlos Jobim ve João Gilberto'nun 1950’lerde başlattığı geleneğin bir temsilcisi olarak zarif ve romantik Brezilya caz geleneğinin en güzel eserlerini kendi çağdaş caz yorumu ile Kıbrıs’a taşıyan Santos en iyi Samba Bossa Nova şarkıları ile herkese keyifli bir gece yaşattı. Konserde festivalin 3. Gecesi sahne alacak İspanya’dan Wax and Boggıe’nin üyeleri vokalde Ster Wax ve piyanoda David Giorcelli de sahneye gelerek Santos ile birlikte bir parça seslendirdi. Uluslararası bir dinleyici kitlesinin takip ettiği etkinlik ile festivalin yarısına da gelmiş oluyoruz.