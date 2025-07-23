Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi hayatını kaybetti

Türkiye’nin Eskişehir’e bağlı Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçradı. Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 işçi ve AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu.

T.C Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirterek, "Tedavi gören 5 orman çalışanı ile 5 Akut mensubu hayatını kaybetti. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağolsun" dedi. Yumaklı, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor.Yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.