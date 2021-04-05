Eski Büyükelçiye disiplin soruşturması
TC Lefkoşa Büyükelçilerinden Ertuğrul Kumcuoğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması açıldı
TC Lefkoşa Büyükelçilerinden Ertuğrul Kumcuoğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması açıldı.
1987-1991 yılları arasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde de görev yapan Türkiye'nin Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer almıştı.
MHP, emekli büyükelçinin, Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin eski Aydın Milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." bilgisini verdi.