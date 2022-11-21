“Eşimi kaybettiğim dönemde, kendimi kaybetmemek için sanata yöneldim”

Dila BOZKURT

Alev Boytam, hayatındaki kötülükleri ve negatif enerjileri sanat ile yok ediyor.

1956 yılında Küçük Kaymaklı’da doğan Boytam, hayatı boyunca sanata karşı bir sevgisi ve ilgisi olduğunu belirtti.

Seramik sanatıyla ilk önce ilkokulda, annesinin çalıştığı el sanatları kooperatifinde tanıştığını anlatan Boytam, oradaki seramik öğretmenini sürekli izleyerek yeteneğini keşfettiğini aktardı.

“Daha sonra hayat araya girdi…”

Boytam lise dönemlerinden soran uzun bir süre sanatla uğraşmaya ara verdiğini belirterek yeniden başlama öyküsünü şöyle anlattı:

“Tabii daha sonra hayat araya girdi, lise bitti, evlendim… Çocuk derken hayat akıp gitti, daha sonra eşim rahatsızlandı ve ben o dönem tekrardan sanata yönelmeye karar verdim. Zorlu bir dönemden geçtik ve çocuklarım hariç, hiçbir maddi gücüm yoktu, eşimi de bir süre sonra kaybedince, tekrardan sanata döndüm. Bazı eserlerimi çerçevelettim ve tepsiler yaptırdım, bunları da etrafımdaki yakınlarıma sattım.”

“Ruhunuzu huzurlu ve temiz tutabilmek için sanat çok güzel bir uğraş…”

Boytam eserlerini bir süre satmış olmasına rağmen en çok kendi ruh sağlığı için yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Eşimi kaybettiğim dönemde ben de kendimi kaybetmemek için sanata yöneldim. Seramikten tutun, farklı el işleri, mandala çalışmaları yapmaya başladım. Sanat insanın psikolojisi için çok faydalı. Yaşadığınız kötü olayları, negatif duyguları içinizden atmak için, ruhunuzu huzurlu ve temiz tutabilmek için sanat çok güzel bir uğraş.”

Boytam, aynı zamanda yetiştirdiği çiçeklerin de sanat eserlerinde büyük bir ilham kaynağı olduğunu anlatarak “Onlar da benim kızlarım, onlarda benim mutluluk kaynağım… Hayattaki kötülüklerle savaşmanın yolu sanattır” dedi.

“Bazen rengârenk oluyorum, bazen tek renk…”

Boytam aynı zamanda eserleri önceden planlamadığını, o gün neler hissediyorsa, aklına neler geliyorsa, o şekilde kâğıda veya seramiğe döktüğünü belirtti ve “Bazen rengârenk oluyorum, bazen tek renk. Şekillerde o saat ne geçiyorsa aklımda ortaya çıkıyor” dedi.

“Herkesin mutlaka sanata karşı bir hobisi olmalıdır…”

Boytam herkese bir sanat dalı ile uğraşmasını da tavsiye etti, “Benim için sanat yapan insan temiz bir insandır, iyi kalpli ve neşeli insanlardır… Herkesin mutlaka sanata karşı bir hobisi olmalıdır” şeklinde konuştu.