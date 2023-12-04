“Eşim eski kocasını da polise şikayet edip, sınır dışı edilmesini sağlamıştı”

Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine gönderdiği iddia edilen M.Y. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmanın detaylarını aktaran polis, zanlının eski eşine ait çekmiş oldukları cinsel içerikli görüntüleri silmeyip, eski eşinin yengesine WhatsApp üzerinden gönderdiğini söyledi.

Polis, zanlının bu kapsamda “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali” suçunu işlediğini belirtti.

Polis, 11 Kasım’da yapılan şikâyet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, Pazar günü Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken telefon kayıtları olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğini, bazı beyanlarda bulunduğunu, bunların da araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Zanlı, anlaşmalı boşandıklarını, kısa bir süre önce Türkiye’de olduğunu, eski eşinin kendisini telefonla arayarak, Kıbrıs’a gelmesi halinde polise şikâyetçi olacağını söylediğini aktardı.

Zanlı, eski eşinin kendisinden önce evli olduğu eski kocasını da polise şikayet edip, sınır dışı edilmesini sağladığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.