“Eşi ile selamlaştıkları gerekçesiyle kavga ettiler”

Lefkoşa’daki bir bar çıkışında, işletme yetkilisi ve güvenlik görevlisi, “eşi ile selamlaştıkları” gerekçesiyle M.G. ile kavga etti.

Mahkemede olayı aktaran polis, Çarşamba sabahı Lefkoşa'da, “Wagon” isimli işletme önünde, işletme yetkilisi A.Ç. ve güvenlik görevlisi R.B. isimli şahısların, “eşi ile selamlaştıkları” gerekçesiyle M.G. isimli şahısla kavga ettiklerini belirtti.

Polis, A.Ç ve R.B. isimli zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, meselede diğer zanlı olan M.G.’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp, işlemiş olduğu kanunsuz bıcak taşıma suçundan soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgli olarak soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınması gereken ifadeler ve yine olaya karışan başka şahısların tespitinin yapılması gerektiğini bildirdi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.