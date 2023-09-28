“Eşi ile arkadaşlık yaptığı” gerekçesiyle darp etti

Lefkoşa’da, eşi ile arkadaşlık yaşadığı gerekçesiyle bir şahsı otoparkta darp eden S.H. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Çarşamba sabahı saat 07.45 sıralarında, Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesindeki bir otoparkta, “eşi ile arkadaşlık yaşadığı” gerekçesi ile M.E. ile konuşmaya giden zanlının, söz konusu şahsa hakaret edip, yüzüne bir kez kafa atmak sureti ile ön üst dişinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, Erişmen'in ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti.

Polis, olayla ile ilgili olarak 3 ifade alındığını, kamera görüntülerinin temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, itale-i lisanda bulunma, darp ve vahim zarar suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.